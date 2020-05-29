وزير الصحة يعلن عن اجتماع يوم غد بشأن حظر التجوال

2020/05/29 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عقد يوم غد اجتماعاً بشان حظر التجوال في البلاد.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية إن “أعداد الإصابات المسجلة في العراق طبيعية والزيادة الحاصلة نتيجة نزول الكوادر الصحية إلى المناطق المتوقعة الإصابات فيها”.وأضاف أن “عزل المصابين المسجلين في الموقف الوبائي البالغ 416 أبعد الخطر عن أكثر من مئة ألف مواطن”، […]

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