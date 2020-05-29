بحضور الكاظمي.. غدا اجتماع لخليتي الأزمة و الحظر الشامل يحدده تفاقم الاصابات

2020/05/29 | 23:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يحضر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً تقرر عقده غداً السبت، بين خليتي الازمة الحكومية والنيابية.وذكر موقع خلية الازمة على تليكرام ان "الاجتماع سيناقش أسباب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وآخر تطورات الموقف الوبائي وإمكانية اعادة فرض الحظر الشامل لمنع تفاقم الأوضاع وخروج الأمور عن السيطرة والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل الأجهزة الأمنية مع تفعيل الغرامات والمحاسبة للمخالفين وفق القانون بما لا يعرقل ضرورات الحياة اليومية ومراعاة الطبقات الفقيرة والمتضررة من الظرف الطارئ بسبب الجائحة".وأضاف ان "الاجتماع سيراجع الاستثناءات الممنوحة لبعض الشرائح والفئات لمنع استغلالها خلال الحظر ، وإتخاذ قرارات مدروسة بمشاركة كل الجهات المعنية بما يحفظ أرواح المواطنين ويؤمن مصالحهم الماسة ولا يضر بالفقراء والمعوزين".وأكد ان "قرار فرض الحظر الشامل محصور بيد خلية الأزمة الحكومية ، التي يترأسها وزير الصحة" ، مبيناً ان "كل شي مرجح إزاء اتخاذ هذا القرار من عدمه وفقاً للموقف الوبائي وتطورات الأوضاع على الأرض لكن قد يكون الحظر لفترة زمنية معينة مع متابعة يومية لما يحدث أولاً بأول".ولفت المصدر الى ان "الاجتماع سيناقش أيضاً الاوضاع الاقتصادية والصحية في البلاد".يشار الى ان وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم تسجله منذ تفشي الوباء في العراق، بالاضافة الى 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى 185 حالة و ٥٨٧٣ إصابة.

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