صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ146 الجديدة بكورونا

2020/05/29 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ146 الجديدة في جانب الكرخ من العاصمة فيبغداد.وقالت الدائرة في بيان إن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: –حي العامل/ ٥٥ اصابة –الشرطة الرابعة/ ١ اصابة –الغزالية/ ٣ اصبات –الكاظمية/ ٩ اصابات –الدورة/ ١٣ اصابة –الشعلة/ ٢ اصابة –الحرية/ ١٩ اصابة –الشالجية/ ١ اصابة – الخضراء / ٢ اصابة –شارع […]

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