شرطة ذي قار تطبق حظر التجوال الشامل وتقطع مداخل قضاء سوق الشيوخ

2020/05/29 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، تطبق حظر التجوال الشامل في المحافظة وقطع مداخل قضاء سوق الشيوخ.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان، انه "تنفيذا لمقررات خلية الأزمة أغلقت مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت/ مديرية شرطة قضاء سوق الشيوخ مداخل ومخارج مركز قضاء سوق الشيوخ مع نواحي القضاء ومركز المحافظة وتطبيق حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة".

وذلك بعد أن سجلت المحافظة 22 إصابة جديدة الفايروس كورونا 18 منها في قضاء سوق الشيوخ.

يذكر أن خلية الأزمة أصدر توجيهات بإيقاف العمل بحظر التجوال من الساعة السادسة صباحا وحتى السابعة مساء خلال شهر رمضان.

بغداد اليوم

بغداد اليوم-ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوات الحشد الشعبي، أنهت الجمعة، عملية أمنية ناجحة لملاحقة فلول داعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين في ديالى".

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بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، الجمعة (29 ايار 2020)، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة شاب مخطوف تم رميها في الأحد الأنهر بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مفرزة أمنية عثرت على جثة شاب مرمية في نهر الخاصة بين

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