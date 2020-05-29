من أجل أشتراكية القرن الحادي والعشرين - حازم كويي

2020/05/29 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي من أجل أشتراكية القرن الحادي والعشرين ـ أربعة فرضياتإيتيان باليبار*1.وصف لينين بناءاً على بعض ملاحظات ماركس،الانتقال الثوري للدولة الى ـ اللاـ دولة من خلال وحدة الاضداد،تمكنَ فيها من تحديد عملية متناقضة، عملية تعزيز سلطة الدولة من أجل تحطيم سلطة البرجوازية،والشروع للانتقال الى المجتمع الشيوعي، وبالاشارة في ذلك الوقت الى (مجالس السوفيتات) أو مجالس العمال في جميع أنحاء أوربا.حتى لو ل ......





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