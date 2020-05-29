يزدا: التطهير العرقي ضد الايزيديين والأقليات الأخرى في سوريا يتصاعد

2020/05/29 | 23:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال خوفاً من تكرار الإبادة الايزيدية التي حدثت في شنگال سنة 2014، في مدينة عفرين السورية ايضا، ونظراً للانتهاكات التي تتعرض لها الايزيدية هناك، من ترحيل اجباري وقتل وخطف النساء والفتيات، اصدرت منظمة يزدا بياناً صحفياً وتلقت “ايزيدي 24” نسخة منه.قالت المنظمة في البيان “قامت القوات المسلحة التركية والميليشيات المتحالفة معها …

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