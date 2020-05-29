وزير الصحة : الإصابات المسجلة بالعراق طبيعية ونعتبر ثالث بلد بنسب الشفاء

2020/05/29 | 23:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عقد يوم غد اجتماعاً بشان حظر التجوال في البلاد.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية إن “أعداد الإصابات المسجلة في العراق طبيعية والزيادة الحاصلة نتيجة نزول الكوادر الصحية إلى المناطق المتوقعة الإصابات فيها“.وأضاف أن “عزل المصابين المسجلين في الموقف الوبائي البالغ 416 أبعد الخطر عن أكثر من مئة […]

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