شنشل يقدم مقترحات لحل مشكلة البطالة وتطوير الصناعة ويحدد واسط نموذجا

2020/05/29 | 23:40 - المصدر: السومرية نيوز

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قدم النائب السابق وعضو الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل، الجمعة، مقترحات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل مشكلة البطالة والسكن وتطوير الصناعة والزراعة.

واكد شنشل على ضرورة "القيام بانتفاضة ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺄﻗﻝ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ"، لافتا الى ان "يتم اعتماد محافظة واسط نموذجا وبعدها تعمم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ".

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