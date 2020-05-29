رواتب الموظفين والمتقاعدين لا تزال خطوطا حمراء  

2020/05/29 | 23:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … على طريقة المثل الدارج ( أشوفه الموت حتى يرضى بالسخونة ) ، أخذت وسائل الإعلام تتداول تصريحات ( غير مسؤولة وغير منضبطة ) بخصوص نوايا الحكومة لإجراء التدبيرات لمعالجة النقص في إيرادات الموازنة بما يكفي لتغطية النفقات الحاكمة وبضمنها رواتب الموظفين والمتقاعدين ، ونحن نقول إنها غير […]

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