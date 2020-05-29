السليمانية.. الطبيعة تحتضن الهاربين من قيود كورونا (صور)

2020/05/29 | 23:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقبل الآلاف من سكان مدينة السليمانية يوم الجمعة على المصايف والمناطق السياحية بين ربوع الطبيعة وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.

وتوافد السكان على سد دوكان القريب من المدينة ومناطق أخرى بعد انتهاء حظر التجوال المفروض خلال عطلة عيد الفطر.

وكانت سلطات الإقليم قد فرضت حظر التجوال وأغلقت الأماكن العامة بما فيها المصايف والمناطق السياحية منذ منتصف شهر آذار/مارس المنصرم.

وخفف الإقليم قيود فيروس كورونا الشهر الماضي إلا أنه أبقى على حظر إقامة التجمعات في الأماكن العامة.

وأجبر الفيروس سكان الإقليم على المكوث داخل منازلهم أكثر من شهرين.



وتعد الأماكن السياحية بين أحضان الطبيعة متنفساً مناسباً عن فترة العزل.

وسجلت السليمانية 242 إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، بينها 4 وفيات و151 حالة شفاء، ولا يزال 87 مريضاً بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية بينهم حالة حرجة لشاب عمرە 37 عاماً.

وفي المجمل، تبلغ إصابات كورونا المؤكدة في إقليم كوردستان 575 بينها 5 وفيات و409 حالة شفاء.

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