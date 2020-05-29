حقوق الانسان تكشف اسباب ارتفاع نسبة إلاصابات بفيروس كورونا في العراق

2020/05/29 | 23:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي مساء الجمعة، أسباب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد .وقال البياتي في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس "، ان "اعداد الإصابات والوفيات بدأ بالانخفاض بشكل واضح وتدريجي فقط في الأسابيع السابع والثامن والتاسع وللفترة من (7 – 27 نيسان) حيث كان في تزايد مستمر قبلها وعاد لكي يستمر بالتزايد بعد ذلك".وعزا البياتي أسباب الانخفاض إلى "غلق المطارات والحدود والحظر الشامل الذي امتد من 15 اذار لحد 21 نيسان".وأضاف أنه "على الرغم من زيادة العينات المفحوصة مختبريا وهو مؤشر جيد لزيادة القدرة المختبرية لوزارة الصحة لمعرفة الأرقام الحقيقية ولكنه وحسب الأرقام المبينة ادناه ليس السبب الحقيقي الوحيد وراء الزيادة التدريجية لان العدد مستمر في الزيادة بعد الأسبوع التاسع على الرغم من تفاوت اعداد العينات المفحوصة حسب الجدول، بالإضافة الى زيادة واضحة في اعداد الوفيات والتي ليس لها علاقة بزيادة حجم المسح".وأوضح أن زيادة "نسبة الإصابات من الكادر الطبي يؤشر زيادة تعرضهم الى الخطورة وضعف إجراءات حمايتهم"، مشيرا إلى أن "سبب الزيادة وارتفاع الإصابات هو انهاء الحظر الشامل بتاريخ 21 نيسان والتحول الى الحظر الجزئي، ووجود رحلات طيران استثنائية على الرغم من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بإيقاف الرحلات".وبين البياتي أن "المفوضية تؤكد ان قرار الحظر الشامل وان كان سبب بانخفاض الإصابات ولكنه يحمل اضرار للطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لاتقل ضررا عن خطورة المرض مما يتطلب توازن في القرارات".ولفت إلى أنه "من خلال المتابعة تبين أيضا زيادة حالات الوفاة لدى الفئات العمرية الشابة وهو مؤشر خطير يحتاج الى دراسة من قبل أصحاب الاختصاص وتقديم التوصيات اللازمة للجان المعنية".

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