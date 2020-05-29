روسيا تستمر بتجنيد الشباب السوريين للقتالِ في ليبيا

2020/05/29 | 23:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت #روسيا على تجنيد دفعة جديدة من الشباب السوريين، لإرسالهم إلى #ليبيا، بغية القتال إلى جانب «الجيش الوطني الليبي».وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «روسيا صعَدت من عملية تجنيد السوريين ضمن مناطق نفوذها على…

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