2020/05/30 | 00:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اعلنت مديرية استخبارات الداخلية، الجمعة، عن اعتقال احد قادة “داعش” كان ينوي استهداف المدنيين ببغداد، مبينا انالمعتقل ينتمي لعائلة ارهابية.وقالت المديرية في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة انه “خلال عملية أمنية نوعية ناجحة، تمكنت مفارز مديريةاستخبارات ومكافحة ارهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد […]

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