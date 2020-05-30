2020/05/30 | 00:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض حظر للتجوال في مدينة مينيابوليس الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر للتجوال في مدينة مينيابوليس الأمريكية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر للتجوال في مدينة مينيابوليس الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).