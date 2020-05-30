2020/05/30 | 00:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بابل تلقي القبض على مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تلقي القبض على مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل تلقي القبض على مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).