اعتقال مصاب بكورونا حاول الفرار من مستشفى في بابل

2020/05/30 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، اعتقال شخص مصاب بفيروس كورونا حاول الفرار من مستشفى.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة سيف سعد التابع الى قسم شرطة الاقضية القت القبض على شخص حاول الهرب من مستشفى مرجان التعليمي بعد تأكيد اصابته بفيروس كورونا المستجد، وارجاعه الى المستشفى".

وأضافت، انه "بتوجيه من قائد الشرطة اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي ومتابعة مدير القسم العميد وليد خالد تم إيصال المساعدات الغذائية الى عائلة المصاب بناءً على طلبه وسيتم الاعتناء بعائلته لحين اكتسابه الشفاء التام".

وتابعت، كما ان "قائد الشرطة امر بتكريم المفرزة لتطبيق القانون والعمل بروح الإنسانية في أداء الواجب".

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