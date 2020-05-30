2020/05/30 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجدة التميمي تكشف فقرات مقترحة لتعديل قانون التقاعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماجدة التميمي تكشف فقرات مقترحة لتعديل قانون التقاعد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماجدة التميمي تكشف فقرات مقترحة لتعديل قانون التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).