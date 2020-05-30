بيان: إحراق

2020/05/30 | 00:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، إن هناك عملية إحراق "ممنهجة" لمحاصيل فلاحين كورد في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إننا نأسف لما يتعرض له أرواح وممتلكات فلاحينا في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الاقليم من نار الحقد والكراهية".

وأضافت، "اننا نعتبر حرق محصول حنطة فلاحينا من مخمور الى خانقين يتم بعملية مبرمجة وان هذه العملية تعاد سنوياُ مما يؤدي الى هدر جهودهم".

وتابعت الوزارة، "طلبنا سابقاً من وزارة البيشمركة ان تقوم قواتهم بحماية الفلاحين والمحافظة على ارواحهم وممتلكاتهم في المناطق الكوردستانية خارج ادارة حكومة الاقليم وحسب مناطق تواجد قواتهم".

واشارت الى أن "مديرياتنا الزراعية قد طلبت من ادارات هذه المناطق ان يقوموا باجراء اللازم من اجل حماية ارواح وممتلكات فلاحي هذه المناطق، حيث ان ممثل وزارتنا لدى وزارة الزراعة الاتحادية قد طلب ايضا بضرورة حماية المحاصيل الزراعية لفلاحي هذه المناطق".

وطلبت الوزارة في الإقليم من "وزارة الزراعة الاتحادية وادارة محافظة كركوك وادارات المناطق الكوردستانية خارج ادارة حكومة الاقليم ان يقوموا بتحمل مسؤولياتهم بضرورة حماية ارواح وممتلكات فلاحينا في هذه المناطق وتعويضم عن الاضرار التي اصيبوا بها".

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