2020/05/30 | 00:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن تعيين القاضي رائد جوحي مديرا لمكتب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن تعيين القاضي رائد جوحي مديرا لمكتب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).