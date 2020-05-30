«تبحث عن أيقونات لآلتها الدعائية»: كيف تستغل إيران ابنَة “سُلَيماني”؟

2020/05/30 | 00:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «كجزء من حملتها لإبقاء إرث #قاسم_سليماني على قيد الحياة، تعمل #طهران بشكل مطرد على بناء وتعزيز صورة ابنته #زينب_سليماني البالغة من العمر 28 عاماً».هكذا وصفت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، في تقرير لها تخطيط إيران…

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