محافظ واسط: المحافظة دخلت مرحلة الخطر الحقيقي

2020/05/30 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، ان المحافظة دخلت مرحلة الخطر الحقيقي.

وقال الميا...





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