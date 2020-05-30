2020/05/30 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال الميا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ واسط: المحافظة دخلت مرحلة الخطر الحقيقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - واسط
اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، ان المحافظة دخلت مرحلة الخطر الحقيقي.
وقال الميا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ واسط: المحافظة دخلت مرحلة الخطر الحقيقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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