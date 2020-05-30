2020/05/30 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر للتجوال في مدينة مينيابوليس الأمريكية بدءاً من مساء اليوم وحتى صباح الاثنين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر للتجوال في مدينة مينيابوليس الأمريكية بدءاً من مساء اليوم وحتى صباح الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).