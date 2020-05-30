رحيل عبد الرحمان اليوسفي صاحب أطول مفاوضات مع ملك مغربي أسفرت عن توليه الوزارة

2020/05/30 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ ‭ ‬توفي‭ ‬الوزير‭ ‬الأول‭ ‬الأسبق‭ ‬عبد‭ ‬الرحمان‭ ‬اليوسفي‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬وجوه‭ ‬التاريخ‭ ‬السياسي‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬96،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المغربية‭ ‬عن‭ ‬عائلته‭.‬ اشتهر‭ ‬اليوسفي‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬بكونه‭ ‬أول‭ ‬معارض‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سلمي‭ ‬حين‭ ‬قاد‭ ‬حكومة‭ ‬ائتلافية‭ ‬بين‭ […]

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