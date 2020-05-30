القائد العام لـ «قسد» يُعلن نجاح المرحلة الأولى من الحوار الكردي الكردي

2020/05/30 | 00:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي”، إن «المرحلة الأولى من الحوار الكردي الكردي قد نجح، ودخلنا في المرحلة الثانية».وتمنّى “عبدي” في تغريدةٍ باللغة الكردية عبر صفحته على تويتر، أن تكون مصلحة الشعب…

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