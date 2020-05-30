2020/05/30 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - المثنى

عقدت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في محافظة المثنى، الجمعة، اجتماعها الدوري برئاسة محافظ الم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة الصحة والسلامة في المثنى تصدر 8 قرارات بشأن كورونا بينها اجراء الامتحانات للصفوف غير المنتهية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة الصحة والسلامة في المثنى تصدر 8 قرارات بشأن كورونا بينها اجراء الامتحانات للصفوف غير المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).