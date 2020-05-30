مصطفى كامل: قلة الوعي المجتمعي وراء زيادة اعداد الاصابات بفايروس كورونا في العراق

2020/05/30 | 01:05 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد/سومر نيوز

اكد الصحفي مصطفى كامل ،الاحد، ان من من ظواهر قلة الوعي الذي يتعامل به الناس مع ⁧‫كورونا‬⁩ هو رفضهم اجرا...

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