2020/05/30 | 01:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بكين تتهم واشنطن بأخذ مجلس الأمن رهينة وتتوعد لندن بكين – واشنطن- لندن – الزمان -مرسي ابو طوق أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء الاعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ واصفا التحرك الصيني في هذه المدينة بانه «مأساة» للعالم. وقال ترامب «هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب:قطع العلاقة مع منظمة الصحة ومنع دخول صينيين وإلغاء الاعفاءات التجارية لهونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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