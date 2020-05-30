ترامب‭:‬قطع‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬ومنع‭ ‬دخول‭ ‬صينيين وإلغاء‭ ‬الاعفاءات‭ ‬التجارية‭ ‬لهونغ‭ ‬كونغ

2020/05/30 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين‭ ‬تتهم‭ ‬واشنطن‭ ‬بأخذ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رهينة‭ ‬وتتوعد‭ ‬لندن‭ ‬ بكين‭ – ‬واشنطن‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ -‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستبدأ‭ ‬عملية‭ ‬إلغاء‭ ‬الاعفاءات‭ ‬التجارية‭ ‬الممنوحة‭ ‬لهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬واصفا‭ ‬التحرك‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬مأساة‮»‬‭ ‬للعالم‭.‬ وقال‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تحظى‭ ‬بحكم‭ […]

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