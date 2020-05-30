مساران أمام الحكومة

2020/05/30 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬كتل‭ ‬أو‭ ‬نواب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬باستجواب‭ ‬وزراء‭ ‬واستدعاء‭ ‬واجهات‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬ما،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬واضحة،‭ ‬ليس‭ ‬لأنّ‭ ‬الوزير‭ ‬المستدعى‭ ‬بقضية‭ ‬فساد‭ ‬مثلاً‭ ‬ليس‭ ‬فاسدا،‭ ‬ولكن‭ ‬لأنّ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستهدفه‭ ‬أكثر‭ ‬فساداً‭ ‬منه‭ ‬أو‭ ‬يساويه‭ ‬في‭ ‬الفساد‭.‬وهنا‭ ‬كان‭ ‬مسلسل‭ ‬التخريب‭ […]

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