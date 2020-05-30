العراق يعلن زيادة مفاجئة بإصابات كورونا ووزير الصحة:الوضع تحت السيطرة

2020/05/30 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والبيئة‭ ‬العراقي‭ ‬حسن‭ ‬التميمي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬إصابات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬طبيعية،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬سيُعقد‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬لبحث‭ ‬حظر‭ ‬التجوال‭.‬ وقال‭ ‬التميمي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للوكالة‭ ‬الرسمية،الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬أعداد‭ ‬الإصابات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬طبيعية‭ ‬والزيادة‭ ‬الحاصلة‭ ‬نتيجة‭ ‬نزول‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ […]

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