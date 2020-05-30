رغم امتلاكها قاعدتين دائمتين.. روسيا تسعى لمزيدٍ من التّوسّع في سوريا

2020/05/30 | 01:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزيرا الدفاع والخارجية الروسية قراراً حكومياً بإجراء محادثاتٍ سريعة مع نظيرهما في #دمشق، لتسليم العسكريين الروسيين منشآتٍ عسكرية إضافية في #سوريا.جاء ذلك، بأمر من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بهدف توسيع النفوذ على البحر…

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