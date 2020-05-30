بضعة أعوام ريما: مستهل الفصل الثامن - دلور ميقري

2020/05/30 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1في العام الأول من أعوام الحرب العظمى الأربعة، التزمَ عليكي داره في القرية خشيةً من أن يستفرد به الجندرمة في سوق بلدة ديريك، فيسوقونه لإحدى الجبهات بصفة المجنّد.



كانت له ذكرى سيئة معهم، لما احتجزوه في شبابه على الطريق إلى موطن الأسلاف نفسه، ثم ألزموه بالعمل سخرةً في تمهيد الطريق للسكة الحديدية.



من ناحية أخرى، لم تعُد تصله المنشورات الكردية من عاصمة السلطنة، وذلك على أثر إغلاق السلطات للنوادي و ......





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