شاهد نجمة كويتية تصف المصريين بالخدم المأجورين

2020/05/30 | 01:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت نجمة موقع التواصل الاجتماعي سناب تشات، ريم الشمري، المصريين في الكويت، ووصفتهم بـ”المأجورين الخدامين”.وقالت الشمري في فيديو متداول لها: “بعض المصريين يتحدثون أن الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا… الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط”، مضيفة أن المصريين “هم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين، مقابل راتب”.وتابعت: “المصريون ليسوا شركاء للكويتيين […]

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