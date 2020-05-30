فنان فلسطيني.. دفن بمقبرة إسلامية وعزاء بكنيسة

2020/05/30 | 01:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترك فنان فلسطيني داخل أراضي 48 رسالة وطنية وحدوية في مماته، بعدما غرق في البحر الأبيض المتوسط خلال محاولته إنقاذ زميلة له من بين الأمواج العاتية.وكان الفنان المختص بالرقص الصوفي أيمن صفية (29 عاما) من بلدة كفر ياسيف في الجليل، قد غرق ليلة الأحد الماضي قبالة سواحل بلدة عتليت جنوبي حيفا عندما كان في […]

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