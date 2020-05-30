رحيل اليوسفي .. برقيتان متبادلتان بين ملك المغرب وهيلين اليوسفي

2020/05/30 | 03:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان: الملك محمد السادس يصف الزعيم السياسي الراحل عبد الرحمان اليوسفي بالشخصية المتميزة بأسلوبها والقائم على المسؤولية والالتزام الواضح بالمبادئ، والإخلاص والوفاء، في مرحلة هامة من تاريخ بلده الحديث أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ، في برقية تعزية إلى السيدة هيلين اليوسفي، أرملة السياسي الشهير والمخضرم الراحل عبد الرحمان اليوسفي، الذي وافته المنية ليلة […]

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