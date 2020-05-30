الاخوان وصياغة الرواية البديلة - محمد نبيل صابر

2020/05/30 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_نبيل_صابر تعانى جماعة الاخوان فى مقرها الرئيسى -مصر- من خسارات متوالية فى الحاضنة الشعبية التى طالما وفرت لها قاعدة ارتكاز فى مواجهة أنظمة الحكم فى مصر منذ وفاة جمال عبد الناصر 1970، ووفرت لها أيضا مساحات للتفاوض مع انظمة السادات ومبارك، وخاصة فى عهد الاخير ، حيث ارتكز الاتفاق غير الرسمى بين مبارك والاخوان على التحرك بحرية فى مناطق تلك الحاضنة الشعبية عبر المساجد والجمعيات الخيرية فى مقابل التماهى مع الخيار ......





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