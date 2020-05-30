2020/05/30 | 03:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغلاق البيت الأبيض على خلفية التظاهرات في محيطه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 03:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق البيت الأبيض على خلفية التظاهرات في محيطه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق البيت الأبيض على خلفية التظاهرات في محيطه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).