2020/05/30 | 06:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة الرصافة في بغداد، الخميس، عن تسجيل اكثر من (٣٠) اصابة بسبب العاب "الصجم" "مقذوفات البنادق ا...

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