2020/05/30 | 07:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلقت شركة مايكروسوفت تطبيقها الجديد لإعدادات منصة (إكس_بوكس) الأسرية الذي يوفر طريقة جديدة للوالدين وأولياء الأمور تسمح لهم بإدارة وقت لعب الأطفال في المنصة.وقال متحدث باسم الشركة ان تطبيق مايكروسوفت الجديد لإعدادات منصة (إكس بوكس) الأسرية المسمى Xbox Family Settings، يوفر طريقة جديدة للوالدين وأولياء الأمور تسمح لهم بإدارة وقت لعب الأطفال في المنصة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تطلق تطبيقا أسريا يسمح للوالدين بإدارة وقت لعب أطفالهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايكروسوفت تطلق تطبيقا أسريا يسمح للوالدين بإدارة وقت لعب أطفالهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).