ما هو أفق الأقتصاد الذكي - عباس علي العلي

2020/05/30 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لا أحد ينكر أن الواقع الأقتصادي لدولة مثل العراق تعتمد في بنيتها وفلسفتها الأقتصادية على ما يسمى بالأقتصاد الأحادي الجانب المعتمد بشكل يشبه الكلي على موارد النفط في بناء هيكليته العامة، بمثل هذا الأقتصاد الريعي مع توفر الكثير من أساسات التنمية المستدامة والتنمية التحويلية فيه، لم ينجح بشكل ثابت في تغيير هيكلية ونمط الرؤيا الأقتصادية للبلد، في الوقت الذي لا تنقصه لا الخبرات المهنية ولا شروط التحول ......





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