2020/05/30 | 07:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت شركة فيسبوك اطلقت تطبيق جديد للمكالمات الصوتية يُدعى Facebook CatchUp.وتطبيق Facebook Messenger يسمح بالفعل بإجراء المحادثات الصوتية، ولكن يبدو أن الفيسبوك تختبر تطبيقًا جديدًا يُدعى CatchUp والذي سيسمح أيضًا للمستخدمين بإجراء المكالمات الصوتية فقط.فما الفرق؟ لماذا ستكون هناك حاجة لتطبيق جديد ومنفصل؟ مع CathUp، سيكون هناك إختلاف رئيسي واحد، وهو أنه سيكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيسبوك تُطلق تطبيق جديد للمكالمات الصوتية يُدعى Facebook CatchUp) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيسبوك تُطلق تطبيق جديد للمكالمات الصوتية يُدعى Facebook CatchUp) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).