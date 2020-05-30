نقابة الممثلين تحسم جدل وفاة رجاء الجداوي

2020/05/30 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، الجدل المثار خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بفيروس “كورونا” المستجد.ونفى زكي هذه الشائعة، مؤكدا أن رجاء الجداوي بصحة جيدة، ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى العزل بالإسماعيلية، بحسب تقارير مصرية محلية.وكانت رجاء الجداوي عبرت عن استيائها وحزنها الشديدين من […]

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