وفاة الفنان المصري حسن حسني عن 89 عاماً

2020/05/30 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري حسن حسني، ليل الجمعة السبت، عن عمر ناهز 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفقا لوسائل إعلام محلية.وتوفي الفنان المصري بمستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء الخميس.ولد الفنان حسن حسني في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول.وشارك […]

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