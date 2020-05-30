2020/05/30 | 08:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات كورونا عالميا تتخطى حاجز الـ 6 ملايين إصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 08:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا عالميا تتخطى حاجز الـ 6 ملايين إصابة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا عالميا تتخطى حاجز الـ 6 ملايين إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).