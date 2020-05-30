2020/05/30 | 08:22 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر بحق أمريكية مدانة بتهمة التواطؤ مع "داعش" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 08:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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