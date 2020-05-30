حسم الجدل حول أنباء إسقاط الكويت لديون العراق

2020/05/30 | 08:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت مصادر دبلوماسية كويتية على ما تردد بشأن إسقاط الكويت ديون العراق المتبقية، والمرتبطة بتعويضات غزو النظام السابق وتأجيل سداد أخرى....

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