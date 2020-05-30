اليوم.. اجتماع برئاسة الكاظمي يناقش عودة الحظر الشامل

2020/05/30 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الصحة حسن التميمي، السبت، ان اجتماعا ستعقده اليوم اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشة الاجراءات المتبعة والمتعلقة بفيروس كورونا، مبيناً أن تمديد حظر التجوال الشامل يعود لما تقرره اللجنة.وقال التميمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الموقف الوبائي في عموم البلاد تحت السيطرة وإن ارتفاع حالات […]

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