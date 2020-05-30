وفاة الفنان المصري الكبير حسن حسني

2020/05/30 | 08:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توفي الفنان المصري الكبير حسن حسني فجر اليوم بعد أزمة قلبية مفاجئة حسبما أفاد عدة فنانين مصريين زملاء للراحل.البقاء لله…وفاة الفنان الكبير و القدير حسن حسني….انا لله و انا اليه راجعون#حسن_حسني — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) May 30, 2020 ولد الراحل حسن حسني في حي القلعة لأب مقاول مباني، توفيت والدته […]

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