مصادر “للعهد نيوز” : القبض على ١٨ داعشيا جنوبي الموصل

2020/05/30 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى ألقت قوة من لواء 30 التابع للحشد الشعبي القبض على 18 عنصر من عناصر عصابات داعش الإجرامية.وقالت مصادر في اللواء، “للعهد نيوز”، أن العملية تمت جنوبي الموصل”.

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