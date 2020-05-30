"ايقونة الكوميديا".. رحيل الفنان المصري حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة

2020/05/30 | 08:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي الممثل المصري حسن حسني في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بعد مشوار طويل أثرى خلاله المسرح والسينما والتلفزيون بمئات الأعمال، كما كان "تميمة الحظ" للأجيال الجديدة التي صعدت بعده.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل كما نعاه فنانون من مختلف الدول العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مواقع مصرية، إن الفنان الكبير حسن حسني توفى فجر اليوم السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء الجمعة، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

ولد حسني في أكتوبر تشرين الأول عام 1931 وبدأ بالتمثيل في مسرح المدرسة الذي حصل منه على العديد من الجوائز، ثم فرقة المسرح العسكري وبعدها المسرح القومي.

وكان الفنان الكبير حسن حسني قد شارك في العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك في مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضي، ومن قبلها شارك في مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وشارك أيضا في موسم عيد الأضحى السينمائى الماضي، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمي، والنجوم منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

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