قوة امنية تقتل

2020/05/30 | 08:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن قتل احد "الإرهابيين" وإصابة آخر في كركوك.

وقال الفريق الركن جعفر البطاط، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة من قطعات الفوج الثاني اللواء الآلي الثاني تمكنت من قتل احد الارهابين وإصابة آخر في قرية المقام التابعة إلى ناحية الرياض بكركوك خلال عملية نوعية بأشراف قائد الفرقة الآلية".

واوضح البطاط، أنه "تم استدراج الارهابين خلال تلك العملية إلى مرمى نيران الاتحادية بعد الاشتباك معهم، ما اسفر عن مقتل احد الارهابين الذي كان يحمل سلاح كلاشنكوف وسلاح (RBG7) وإصابة اخر جاري البحث عنه".

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